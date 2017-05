66% des arabes d’Israël disent que leur pays est en « bonne » ou « très bonne condition »

Publié le : 2 mai 2017

Alors qu’Israël a fêté ses 69 ans d’indépendance lundi et mardi, un sondage publié dimanche par l’Israel Democracy Institute nous donne de nouvelles informations sur la vision qu’ont les arabes d’Israël sur leur pays..

Selon le sondage, 71% de la population a déclaré que leur situation personnelle est «bonne» ou «très bonne» et seulement 3% la définissent comme «mauvaise» ou «très mauvaise». 25% déclarent que leur situation est « normale. »

Au niveau collectif, environ 47,5% de la population a déclaré que la situation d’Israël aujourd’hui est «très bonne» ou «bonne», et seulement 15% disent qu’elle est «mauvaise» ou «très mauvaise».

Ce qui est intéressant, et peut-être même contre-intuitif, c’est que le pourcentage d’Arabes qui déclarent que le pays était en bonne ou très bonne forme était significativement plus élevé que les répondants juifs. Parmi les Arabes, 66% ont déclaré que la situation d’Israël était «bonne» ou «très bonne», et quelque 12% ont donné au pays une note «mauvaise» ou «très mauvaise».

80% du public en général est fier d’être israélien – dont 86% de juifs.

Seulement 13% des Juifs disent qu’ils ne sont pas fiers d’être israéliens, alors que ce nombre augmente à 40% chez les Arabes. Même parmi les Arabes, cependant, plus de la moitié (51%) ont répondu qu’ils étaient fiers d’être Israéliens.

En tant que figure comparative, un sondage Gallup a révélé e, mars 2017 que 75% des Américains ont déclaré qu’ils étaient « extrêmement » ou « très » fiers d’être américains.

Le sondage de l’institut montre que les Israéliens continuent d’être des optimistes invétérés, avec 71% du public disant qu’ils sont soit optimistes, soit très optimistes quant à l’avenir, et seulement 24% ont un regard pessimiste sur l’avenir.

La mauvaise nouvelle est que seulement 24% des israéliens constatent que les écarts sociaux diminuent… Et 72% du public pense que le pays ne répond pas vraiment aux attentes des citoyens.

Le sondage a été mené par téléphone les 18 et 19 avril, parmi les 600 répondants, constituant un échantillon national représentatif de la population adulte âgée de 18 ans et plus. La marge d’erreur est de ± 4,1%.

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews