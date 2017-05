Israël compte 8,7 millions d’habitants et regroupe 43% de la population juive mondiale !

Publié le : 2 mai 2017

À la veille de la 69e Journée de l’Indépendance d’Israël, la population d’Israël compte 8,680,000 citoyens.

Selon les données publiées par le Bureau central des statistiques (CBS), la population a augmenté d’environ 159,000 personnes au cours de l’année écoulée, soit une augmentation de 1,9%.

Depuis le dernier jour de l’indépendance, 174,000 bébés sont nés en Israël, 44,000 personnes sont décédées et environ 30,000 personnes ont immigré.

À la veille de la création de l’État d’Israël, la population d’Israël se situait à 806,000 personnes. Selon les prédictions, d’ici 2048, lorsque l’Etat célèbrera ses 100 ans d’indépendance, la population d’Israël devrait atteindre 15,2 millions.

Le Bureau central des statistiques (CBS) a également mené une comparaison démographique mondiale entre le nombre de Juifs en 1948 et aujourd’hui. Les données indiquent qu’en 1948, la population juive dans le monde était de 11,5 millions, et seulement 6% vivaient en Israël. Aujourd’hui, 14,411 millions de Juifs vivent dans le monde, dont 43% vivent en Israël.

La population d’Israël d’aujourd’hui compte environ 6,484,000 juifs (74,7% de la population totale). La population arabe est d’environ 1,808,000 (20,8%) habitants et la population de chrétiens non-arabes, de personnes d’autres religions et de personnes sans affiliation religieuse totalisaient environ 388,000 (4,5%) personnes.

La plus grande ville est encore à Jérusalem, abritant environ 865,700 habitants. La plus petite ville est Neve Zohar du conseil régional de Tamar, qui compte 71 habitants.

En 1948, il n’y avait qu’une seule ville en Israël avec plus de 100 000 habitants – Tel-Aviv. Aujourd’hui, 14 villes comptent plus de 100 000 habitants, dont huit ont plus de 200 000 habitants: Jérusalem, Tel Aviv-Yaffo, Haifa, Rishon LeZion, Petah Tikva, Ashdod, Netanya et Be’er Sheva.

En 1948, il n’y avait que deux établissements d’enseignement supérieur en Israël (l’Université hébraïque et le Technion), alors qu’aujourd’hui, il y en a 63, dont neuf universités et 33 collèges.

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews