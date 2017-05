Ayman Odeh, député arabe d’Israël – traître d’Israël

Publié le : 4 mai 2017

Comme me le fait remarquer notre lecteur Yehoudi, attentif et présent à nos côtés depuis de longues années, Ayman Odeh, député israélien, arabe, ne devrait pas mériter le salaire que les israéliens lui versent tous les mois.

Regardez donc son dernier post sur Twitter:

Voilà ce que l’on peut appeler « un traître à la Nation. »

Que sa femme, ses enfants et lui aillent donc vivre à Ramallah… Qu’ils aillent se faire soigner à Naplouse et qu’ils aillent donc étudier dans les écoles de Jéricho ! On verra bien s’il continuera d’agiter le drapeau palestinien… Et de célébrer la lâcheté de son président Mahmoud Abbas !

Par JSSNews