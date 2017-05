Karsenty : « Face au choix décisif, je confirme que je voterai Macron »

Publié le : 4 mai 2017

Chacun est libre de ses choix mais lorsque l’on est un responsable politique… il faut prendre ses responsabilités et s’engager.

S’engager, c’est dire ce que l’on fait et être un leader, c’est demander aux autres de le suivre.

La lâcheté de ceux qui ne veulent antagoniser personne en restant dans l’ambigüité doit être soulignée et c’est ce que je ferai ici.

Je peux comprendre les frustrations, l’impression générale ressentie, à droite et au centre, que l’élection a été subtilisée.

Beaucoup pensent que les médias ont passé trop de temps à parler de Pénélope Fillon et des costumes de son mari. Je partage ce sentiment.

J’oppose mon vote rationnel en faveur de M. Macron à une abstention passionnelle réactive, voire pire à un vote déraisonnable pour Mme Le Pen.

Au lendemain de ce débat-pugilat, je confirme ce que j’avais déclaré à la radio juste après le 1er tour : Je voterai Macron au 2nd tour.

Aujourd’hui, je serai à la radio et à la télévision pour défendre ce point de vue.

Entre 11h et midi, je serai sur RCJ – 94.8 FM à Paris – pendant une dizaine de minutes pour expliquer mon vote.

Ce soir, entre 19h et 20h, je serai sur TV Libertés – une télévision alternative orientée à la droite de la droite – pour y défendre cette position face à trois contradicteurs bien décidés à défendre Marine Le Pen. Je vous invite à regarder ce débat.

J’oppose mes prises de position claires aux atermoiements du maire de Neuilly qui, s’il affirme discrètement qu’il votera Macron au 2ndtour, refuse toute consigne de vote ; probablement pour ne pas faire explosersa majorité qui comporte des élus favorables à Marine Le Pen qui ne se sont pas privés de le dire sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, pour me sanctionner de ma candidature aux législatives, Jean-Christophe Fromantin m’a retiré ma délégationliée aux nouvelles technologies.

Lors de cette éviction, les masquent sont tombés et j’y reviendrai prochainement.

Je reste toutefois maire-adjoint de Neuilly.

De son côté, la candidate LR à Neuilly-Puteaux a effectué le service minimum : « Le 7 mai, à titre personnel, sans donner aucune consigne de vote ni mot d’ordre, sans lancer aucun appel ni proférer aucun anathème envers quiconque, je glisserai un bulletin de vote Emmanuel Macron dans l’urne. »

Je vous remercie pour votre confiance et j’espère vous retrouver dès la semaine prochaine dans les rues de Neuilly, de Puteaux et du sud de Courbevoie pour poursuivre cette campagne législative déjà très bien engagée.

Rejoignez-moi, rejoignez-nous… et pour preuve du dynamisme de notre équipe, voici une courte vidéo – à voir et à écouter – d’une matinée de tractage du mois d’avril : Philippe Karsenty et son équipe au marché de Neuilly 16 avril 2017

A très bientôt,

Philippe Karsenty