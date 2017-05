Benjamin Netanyahu félicite Emmanuel Macron pour son élection !

Publié le : 7 mai 2017

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été l’un des premiers dirigeants au monde à féliciter Emmanuel Macron lors d’une conversation téléphonique.

« Je félicite Emmanuel Macron pour son élection à la Présidence de la République Française. Je suis pressé de commencer avec le Président-élu M. Macron, afin de faire face aux challenges et opportunités que nos deux démocraties ont. Une des plus grandes menaces à la quelle le monde fait face est le terrorisme islamique, qui a déstabilisé Paris, Jérusalem, et tant d’autres villes à travers le monde. La France et Israël sont des alliés de longue date et je suis certain que nous allons continuer de renforcer nos liens.

Par Greg Sulin – JSSNews