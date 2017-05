Le Président israélien félicite et encourage Emmanuel Macron !

Publié le : 8 mai 2017

Le président israélien Reuven Rivlin a envoyé une lettre de félicitations au président élu de la France, Emmanuel Macron, après son élection d’hier.

Le président Rivlin a écrit: «Au nom de l’État d’Israël, j’ai l’honneur et le plaisir de vous féliciter pour votre élection en tant que président de la République française. Permettez-moi de vous souhaiter beaucoup de succès et de satisfaction personnelle dans ce rôle très important et stimulant en tant que leader de la France.

Je tiens à vous remercier de votre position forte contre l’antisémitisme et toutes les formes de racisme. Se battre contre de telles voix d’intolérance et de haine, défendre nos citoyens contre les actes de terreur, sont des tâches d’une importance primordiale qui nous attendent tous et Israël est votre partenaire dans cette mission.

Je sais que lors de votre visite ici en 2015, vous avez été très impressionné par l’innovation et les technologies israéliennes. Je partage votre profonde conviction que l’innovation est le moteur de la prospérité économique et sociale pour tous les peuples. En outre, notre coopération et nos partenariats croissants dans ce domaine constituent une base solide pour l’approfondissement et le renforcement des liens solides entre nos deux peuples et deux pays.

« J’espère que les relations d’amitié et de coopération entre la France et Israël continueront à se développer et à renforcer sous votre présidence ».

Par JSSNews