Quelles sont les conditions de détention des prisonniers palestiniens en Israël ?

Publié le : 8 mai 2017

Les prisonniers de sécurité palestiniens en Israël tentent régulièrement de présenter les prisons israéliennes de manière négative. Les terroristes responsables de la mort de nombreux israéliens, se plaignent des «conditions difficiles» dans les prisons israéliennes et exigent des avantages «critiques» tels que les téléphones dans les prisons. Quiconque connaît le système pénitentiaire israélien sait que les conditions des prisonniers de sécurité respectent une norme très élevée. Les prisonniers de l’Autorité palestinienne, à Gaza, et même dans le monde occidental, ne peuvent que rêver des avantages que reçoivent les prisonniers en Israël.

Alors, quelles sont les conditions pour les prisonniers de sécurité en Israël?

En mars 2017, il y a 6,100 prisonniers de sécurité dans les prisons israéliennes, la plupart entre 18 et 25 ans. Selon la définition, les prisonniers de sécurité en Israël sont ceux reconnus coupables d’une infraction qui porte préjudice à l’État d’Israël ou Motif nationaliste. Plus de 2,000 purgent leurs peines car ils sont directement responsables du meurtre d’Israéliens. Les prisonniers de sécurité se répandent dans différentes prisons d’Israël. La prison de Ketziot abrite la plus grande quantité de prisonniers de sécurité, plus de 1,700, tandis que la prison d’Ofer est la deuxième plus importante avec 1,000 détenus.

Les prisonniers de sécurité en Israël ont droit à un certain nombre de droits fondamentaux, ainsi que de prestations supplémentaires. Dans les conditions de base, les détenus ont le droit de rencontrer un avocat (dans un cadre professionnel), recevoir un traitement médical, ils ont des droits religieux, ils ont accès à l’eau chaude, aux douches et aux toilettes, ils bénéficient d’une bonne ventilation (surtout en période d’été), et ont de l’électricité. Ils reçoivent également régulièrement des visites de la Croix-Rouge et de responsables éducatifs.

En dehors de ces conditions fondamentales, les prisonniers de sécurité en Israël ont le droit de recevoir des journaux (du jour), d’envoyer et de recevoir des lettres, de lire et de conserver leurs propres livres. Les prisonniers sont même autorisés à acheter des marchandises dans la cantine de la prison, qui est gérée par les détenus eux-mêmes. Si cela ne suffit pas, les proches des prisonniers peuvent déposer de l’argent pour eux à la banque de la poste.

Les prisonniers reçoivent des visites familiales, peuvent regarder la TV, et avoir des appareils électriques (bouilloires, raquettes anti-moustiques, etc…).

En plus de cela, de nombreux prisonniers de sécurité reçoivent des salaires mensuels, qui peuvent parfois atteindre jusqu’à 12,000 shekels par mois (3,000€), versés par l’Autorité palestinienne pour avoir assassiné des israéliens.

Les conditions dans les prisons israéliennes se révèlent exceptionnellement bonnes lorsqu’elles sont comparées aux prisons du Hamas à Gaza, où les détenus sont régulièrement exécutés sans procès. De plus, selon les médias, le Hamas conserve des prisons secrètes, où ils gardent et torturent des opposants politiques. L’ONU, les gouvernements étrangers, l’UE et les organisations internationales de défense des droits humains ont condamné à maintes reprises les exécutions du Hamas et ont appelé à la fin de la peine de mort dans la bande de Gaza.

Les conditions dans les prisons israéliennes se distinguent même si elles sont comparées aux prisons de l’Autorité palestinienne. De nombreux détenus sont torturés dans les prisons de l’AP. Les chocs électriques, les coups de bâton, la torture psychologique, la privation de sommeil et même la torture des femmes détenues font partie de l’arsenal palestinien. Dans un entretien avec un journal palestinien, un membre du Hamas qui était détenu dans les prisons israéliennes et palestiniennes a décrit la situation dans les prisons palestiniennes comme «brutales et barbares, surtout par rapport à Israël».

Lors d’un examen approfondi, les faits sont clairs: les conditions dans les prisons israéliennes sont nettement meilleures que les conditions dans les prisons étrangères. Les services pénitentiaires israéliens s’occupent, protègent les droits et respectent les prisonniers dans les prisons israéliennes.

Par Valériane de Chardonnay – COGAT – JSSNews