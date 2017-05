Un millier de juifs russes en visite à… Monaco !

Publié le : 8 mai 2017

La Principauté de Monaco, coincée entre la France et l’Italie, a connu ces derniers jours le plus grand rassemblement juif de son histoire durant une visite de la principauté de plus de 1 000 Juifs russes.

Cet événement exceptionnel, accueilli par la petite communauté juive de Monaco, a été organisé par son président, Aaron Frenkel, et le grand rabbin russe Berel Lazar dans le cadre du programme Eurostars de la Fédération des communautés juives de Russie de Lazar.

Lancé en 2012 par les rabbins du mouvement Chabad en Russie, le programme rassemble annuellement des centaines de jeunes Juifs russes à l’occasion de voyages subventionnés en Europe occidentale et centrale pour renforcer les liens inter-culturels entre les communautés juives.

Tous les voyages incluent une visite de l’ancien camp de la mort nazi d’Auschwitz-Birkenau en Pologne.

Eurostars est venu à Monaco montrer « comment une communauté qui a confiance en elle – même si elle est très réduite – peut projeter son identité juive ouvertement et avec fierté », a-t-il estimé.

« Nous rendons visite à la communauté juive et nous rencontrons de nombreux amis mais je dois tristement admettre que l’Europe ne ressemble plus à ce dont je me souvenais », a confié Lazar à JTA lors d’un entretien téléphonique accordé depuis Milan. Je n’aurai même pas pu imaginer entrer dans une école gardée par des soldats, avec des camions de l’armée stationnés devant. Cela envoie un message certain, celui que vous êtes une cible. Cela veut dire que nous sommes en guerre. Nous devons changer cette situation. »

La visite d’Eurostars a coïncidé cette année avec les élections présidentielles de dimanche en France, où le candidat centriste Emmanuel Macron l’a emporté contre la candidate d’extrême droite Marine Le Pen. L’arrivée de Le Pen au second tour avait alarmé les Juifs français. Fille d’un négationniste, elle avait promis d’interdire les symboles religieux juifs et musulmans en public ainsi que l’abattage rituel dans le pays.

Les discussions avec les chefs des communautés juives d’Europe occidentale « soulignent le confort relatif, malgré les questions économiques et politiques, ressenti par les Juifs russes », a expliqué Lazar. « Pour les participants, ça a permis d’ouvrir les yeux. »

Par Cnaan Lipshitz – JTA – JSSNews