La Suède s’aligne sur les dictatures arabes !

Publié le : 9 mai 2017

La Suède était le seul pays de l’Union Européenne à voter pour une résolution de l’UNESCO refusant la souveraineté israélienne sur Jérusalem.

Le comité exécutif de l’UNESCO, le 2 mai, a approuvé une résolution appelant Israël «pouvoir occupant» à Jérusalem et disant que tout effort israélien pour affirmer la souveraineté sur la ville sainte est «nul et doit être résilié immédiatement». La résolution a été adoptée par 22 « oui » contre 10 « non ».

«Ce n’est pas une surprise de voir que la Suède s’est de nouveau alignée sur les pays musulmans, les dictatures et les régimes religieux contre la seule démocratie au Moyen-Orient», a déclaré le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Emmanuel Nahshon.

Malheureusement, la ministre suédoise des Affaires étrangères Margot Wallstrom a fait de nombreuses déclarations anti-israéliennes … et la Suède sous le gouvernement actuel a voté systématiquement contre l’Etat d’Israël [aux Nations Unies].

«Les relations entre la Suède et l’Israël sont à l’heure actuelle très mauvaises», a ajouté Magnus Norell, un suédois de l’Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient. «Et je ne vois aucun signe d’amélioration immédiate».

Par Amaury Vuibert – JSSNews