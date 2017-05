Amos Schupak nommé suppléant de Benjamin Djiane (PS) dans la 8ème circo. des français de l’étranger

Publié le : 10 mai 2017

Benjamin Djiane (dont nous révélions la candidature il y a plusieurs mois ), candidat aux élections législatives dans la huitième circonscription soutenu par Manuel Valls – a nommé Amos Schupak comme suppléant.

Né d’un père israélien et d’une mère franco-israélienne, Amos Schupak a partagé sa vie entre la France et Israël et a consacré la plupart de sa carrière au renforcement des liens entre les deux pays.

Il a servi pendant plus de trois ans comme attaché économique à l’ambassade de France, où il était étroitement impliqué dans l’approfondissement de la coopération économique bilatérale acté par la déclaration commune signée par Benjamin Netanyahu et François Hollande en novembre 2013.

Il s’était auparavant engagé en faveur d’une amélioration de la relation politique avec Israël dans le cadre de précédentes fonctions au sein d’organisations oeuvrant à l’approfondissement du dialogue stratégique entre l’Europe et Israël, comme ELNET et MedBridge. Il y a accompagné une centaine de responsables européens de tous horizons à la rencontre des dirigeants politiques israéliens.

Plus récemment, il a travaillé à la Knesset pour développer les activités du groupe d’amitié avec la France, où s’établit notamment le dialogue avec les parlementaires Français sur des questions comme la reconnaissance de diplômes, avant de rejoindre le secteur privé.

Benjamin Djiane et Amos Schupak entendent « défendre une ligne progressiste autour d’un projet concret centré sur les problèmes quotidiens des binationaux. »

Leur projet prévoit quelques mesures inédites comme « la création d’une caisse de compensation pour les retraités français établis hors de la zone euro qui souffrent en Israël d’une importante perte de pouvoir d’achat liée à l’appréciation du shekel. »

En ce qui concerne Israël, ils défendent notamment « son admission au sein des instances de l’organisation mondiale de la Francophonie, bloquée par des pays hostiles, et son intégration au programme Erasmus. »

Par JSSNews