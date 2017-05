Booking.com devient le principal agent de voyage des israéliens !

Publié le : 10 mai 2017

Le coût des vacances payées par les israéliens à chuté de 4,5% en 2016, tandis que les réservations ont augmenté de 14% !

Le Ministre des Transports et du Renseignement Yisrael Katz s’est félicité de nouveau pour l’accord « Ciel Ouvert » qui a permis une baisse flagrante du prix des billets d’avion vers et depuis Tel-Aviv. Katz pense que le fait que 140 compagnies aériennes opèrent à l’aéroport de Ben Gurion, malgré la taille relativement petite de l’aéroport et d’Israël, permet une baisse des prix et offre une plus grande palette de voyages possibles. Quoi qu’il en soit, le trafic passager a progressé de 11% et a passé la barrière de 17 millions en 2016.

De nombreux consommateurs ont également changé leurs habitudes d’achat. Tout d’abord, les comparaisons des prix des voyages grâce à Internet a largement augmenté.

Deuxièmement, la destination de vacances est fréquemment sélectionnée principalement en fonction du prix ou des dates de vol – alors qu’avant, c’était la destination qui était importante.

Troisièmement, de vols moyen-courrier sont préférés par les israéliens, car ils sont les moins chers.

Enfin, la planification anticipée des vacances est de plus en plus répandue, surtout en raison de la multiplication des compagnies aériennes low cost offrant des prix plus bas pour ceux qui savent réserver à l’avance.

Erez Bousso, responsable du site de comparaison des prix des vols Smartair, prend note des commandes anticipées: « Lorsque nous comparons les prix des vols deux à trois mois avant la date avec des prix une semaine avant la date, l’écart de prix devrait atteindre 30%. Les consommateurs le savent et s’y habituent. »

Les données montrent que le volume des achats touristiques a augmenté de 14% en 2016 par rapport à 2015, et le nombre de transactions, c’est-à-dire les commandes de billets d’avion et d’hôtels, a augmenté de 11%. Contrairement au volume des commandes, le coût moyen par vol est passé de 1 385 shekels en 2015 à 1 322 NIS en 2016, soit une baisse de 4,5%.

Le consommateur israélien moyen a dépensé en moyenne 6 447 shekels pour les vols et les vacances en 2016, comparativement à 6 922 NIS en 2015, soit une hausse de 2%.

Le site internet préféré des israéliens pour commander des voyages à l’étranger est booking.com (qui augmente ses ventes de 193% entre 2015 et 2016.

Airbnb aussi a augmenté ses activité de 68% sur la même période.

Enfin, côté destination, les israéliens préfèrent les Etats-Unis, les grandes villes d’Europe et les îles grecques.

La Tanzanie est le pays qui a connu la plus forte croissance en 2016: 156%.

Par Jacques Biglush – JSSNews