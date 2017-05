Emmanuel Macron copie Jean-François Copé

Publié le : 10 mai 2017

Souvenez-vous, une semaine avant qu’il soit élu Président de la République, Emmanuel Macron avait déclaré au JDD :

« Je souhaite introduire dès l’été un projet de loi d’habilitation pour simplifier le droit du travail et décentraliser la négociation. Il s’agit de donner plus de place à l’accord majoritaire d’entreprise ou de branche, d’une part, d’encadrer les décisions des prud’hommes d’autre part. Le tout par ordonnances, pour procéder de manière rapide et efficace »,

Souvenez-vous, JF Copé, candidat de la droite décomplexée, expliquait sa méthode de gouvernance par voie d’ordonnances :

mettre en œuvre le programme dès l’été 2017 par voie d’ordonnances, consacrer le temps du quinquennat au suivi, au contrôle et à l’évaluation de leur application



développer une nouvelle conception du rôle des partenaires sociaux : fin de la cogestion, fin du paritarisme, intensification du dialogue social au niveau des branches et des entreprises

Transformer « l’état de grâce » en temps de l’action, rapide et efficace

Copé a gagné la bataille des idées et de la constance, sa méthode sera appliquée, et c’est bien pour la France. Le Président de la République E. Macron, réhabilite Jean-François Copé. Et ça aussi, c’est bien pour la France !

Par Raphaël Kalfon – LesRepublicains – JSSNews