Hidalgo, Taubira et Aubry sont sur un bateau…

Publié le : 11 mai 2017

Oups, le bateau coule !

Anne Hidalgo, Christiane Taubira et Martine Aubry lancent un mouvement politique, « Dès demain » – mais « ce n’est pas un parti » selon elles.

En même temps, en voilà une belle initiative politique comme les françaises et les français n’en veulent plus. Et pourtant, elles semblent ne pas le comprendre.

Attention, vous allez rire:

« Le moment est venu de nous émanciper des vieux carcans d’hier… »

Ah bon ? Et si les vieux carcans, c’était… vous ?

Entre une vieille alcoolo, une suprémaciste et une maire en poste qui fait de Paris la capitale mondiale des bouchons et des hold-ups, ca ne va pas aller loin.

En tout cas, de tout mon cœur et depuis la Chine où je vis depuis 3 ans, je souhaite aux Vamps un carton pour leur retour sur (les ponts de) Seine !

Par Ari W. – JSSNews