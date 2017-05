Israël: chez « Café Café », dire « s’il vous plait » et « merci » vous fera obtenir une baisse de l’addition !

Publié le : 11 mai 2017

Les clients qui diront « s’il vous plaît » et « merci » quand ils achèteront un café, payeront 6 shekels au lieu de 8 !

Trois ans et demi après que la chaîne Cafe Cafe ait réduit le prix de son café à emporter, la chaîne réduit encore le prix, cette fois à 6 shekels. « Le prix de 8 shekels nous a amené beaucoup de nouveaux clients, entre 30 et 40%.», déclare Ronen Nimni, propriétaire du Cafe Cafe.

Selon Nimni, la marge bénéficiaire sur une tasse de café après la baisse des prix est de 100%, ce qui signifie qu’une tasse de café vendue par la chaîne pour 6 shekels coûte la chaîne 3 shekels, en plus des autres dépenses. « Les produits à emporter sont un produit de niche pour nous, nous pouvons donc nous permettre de baisser les prix, et cela compensera la réduction des prix », a expliqué Nimmi.

Le concept derrière la campagne lancée aujourd’hui est d’éduquer le public pour parler poliment et dire « s’il vous plaît » et « merci » lors de la commande de café. Nimni dit qu’il veut «encourager une conversation plus respectueuse dans la société israélienne».

Fondé en 2001, Cafe Cafe est l’une des plus grandes chaînes de cafés d’Israël, avec 157 succursales déployées dans tout le pays. Propriété de Nimni et Mickey Teal, la chaîne comprend d’autres marques, telles que Lechem Erez, Lechem Basar, la chaîne Fresh Kitchen et la chaîne de restaurants Caspi.

Par Dan Birenbaum – JSSNews