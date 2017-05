Rotem Rabi, policière et ancienne infirmière dans l’armée de l’air d’Israël, nommée Miss Israël 2017 !

Mannequin âgée de 21 ans et originaire de Jérusalem, Rotem Rabi a remporté la couronne de Miss Israël, mardi.

Pour la première fois de l’histoire de cette compétition, les votes étaient ouverts sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter). Et c’est certainement sa connaissance (et son addiction) du web qui lui a permis de remporter la victoire, face à 15 autres concurrentes, toutes plus belles les unes que les autres.

Sa connaissance des réseaux sociaux a aidé Rabi à battre les 15 participantes. C’était la première année que le vote en ligne était combiné avec les votes des juges pour choisir Miss Israël, et les réseaux sociaux étaient au cœur du concours. Chaque concurrente a eu le droit à une page sur le site du concours, avec des biographies, des photos et des vidéos inspirées d’Instagram.

Sur le compte Instagram de Rabi, pas moins de 14.000 fans la suivent au quotidien… Ce qui est peu à l’échelle mondiale, mais colossal en Israël. C’est d’ailleurs plus de deux fois plus que les autres finalistes du concours.

Rotem Rabi a été infirmière dans l’armée de l’air israélienne avant de devenir mannequin et de rejoindre, en parallèle, le service investigation de la police.

Elle représentera Israël au concours de Miss Monde, qui sera organisé en décembre en Chine.

Par Jérémyah Albert – JSSNews