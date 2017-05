Législatives: un 4ème candidat de gauche (sur 5 déclarés) dans la 8ème circonscription de l’étranger.

Publié le : 12 mai 2017

Après Benjamin Djiane (PS), Florence Drory (REM) et Daphna Poznanski (SE), EELV vient d’annoncer l’investiture d’une candidate dans la 8ème circonscription des français de l’étranger.

Il s’agit de Nil Delahaye qui se décrit ainsi:

Je suis née à Paris, d’une mère turque et d’un père français.

Après une première expérience de bénévolat de soutien scolaire pour enfants d’immigrés de Turquie, j’ai fait mes études aux Langues Orientales à Paris, en Turc et en Haoussa, puis j’ai décidé en 2008 d’emménager en Turquie pour y finir mes études et ensuite pour travailler pendant deux ans dans l’agence des Nations Unies pour les migrations, l’OIM.

Affectée par la répression contre le mouvement de Gezi, je me suis décidée à agir plus contre toutes les formes de violences.

Je suis alors partie en Arménie voisine, pour travailler pendant six mois dans une association féministe pour y utiliser la capoeira comme outil d’autonomisation.

De retour à Istanbul, j’ai fondé, avec d’autres personnes engagées, BoMoVu (Association pour l’autonomisation sociale par le sport et le mouvement du corps) qui défend le droit à l’intégrité physique pour les victimes de discrimination grâce aux sports.

En 2017, avec votre soutien, j’espère pouvoir continuer à porter mes convictions à l’Assemblée Nationale en tant que députée de la 8ème circonscription des Français-es établi-e-s hors de France.