Antisémitisme syndical en Norvège…

Publié le : 14 mai 2017

La Confédération norvégienne des syndicats s’est prononcée contre une recommandation de son leadership et a voté à 197 pour à 117 contre, en faveur d’un boycott économique, culturel et académique contre Israël. Mais est-ce que les norvégiens sont prêts à abandonner toutes les innovations israéliennes ? Pas sûr ! A commencer par tous les composants « israéliens » installés dans leurs smartphones.

Parmi les opposants au vote, le chef de la confédération syndicale Hans-Christian Gabrielsen, qui a très intelligemment mis en garde les votants sur le fait que le vote pourrait affecter directement les travailleurs palestiniens.

Par le passé, le boycott d’Israël a fait reculer la société SodaStream qui employait 1400 palestiniens… aujourd’hui, cette société emploie principalement des arabes d’Israël et des bédouins… Et il n’y a plus de problèmes avec SodaStream… Dont les parts de marchés continuent de grossir à chaque trimestre !

L’ambassadeur d’Israël en Norvège Raphael Schutz a fermement condamné la votation. « Cette résolution immorale reflète des attitudes profondément enracinées de partialité, de discrimination et de double standard envers l’Etat juif », a écrit Schutz sur sa page Facebook.

« Le gouvernement norvégien s’oppose fermement à la décision de l’Union syndicale Nous avons besoin de plus de coopération et de dialogue, pas de boycott « , a déclaré le ministre des Affaires étrangères Børge Brende.

Par Jack Philip – JSSNews