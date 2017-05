Israël a su se défendre face à la cyber-attaque internationale !

L’officier a déclaré qu’il y avait eu des tentatives pour pénétrer dans le cybersystème militaire, mais le niveau de sécurité est plus élevé que les systèmes civils existants, « ce qui nous permet de repousser ces attaques. »

L’officier a souligné que « Tsahal considère le cyber comme une forme de guerre et alloue d’énormes ressources et des centaines de militaires et d’ingénieurs à la lutte contre les cyberattaques ».