Edouard Philippe, le nouveau PM français, est-il un ami d’Israël ?

Publié le : 15 mai 2017

L’information traînait depuis plusieurs jours… Et dès 9h ce matin, les chaînes info françaises nous chantaient la même comptine sur l’air de :

Lundi matin,

L’empereur, sa femme et le p’tit prince

Sont venus chez moi pour me serrer la pince.

Comme j’étais parti,

Le p’tit prince a dit :

Puisque c’est ainsi nous reviendrons mardi.

Mardi matin,

etc.

Mais avec les paroles suivantes:

9h du matin, le micro est sur le perron…

9h30 du matin, le tapis rouge est déroulé…

10h du matin, la nomination ne devrait pas tarder…

10h30 du matin, tout est en place…

etc.

Quoi qu’il en soit, le maire du Havre, Républicain, a été intronisé. Mais est-il un ami d’Israël ? Un combattant face à l’antisémitisme ?

La franchise nous force à vous répondre: personne ne le sait vraiment.

Nous ne trouvons aucune trace de lui dans des débats concernant Israël et les palestiniens… Rien sur BDS… Et pas grand chose non plus sur l’antisémitisme.

Alors il a bien des liens avec l’UOIF (dont Le Havre est un bastion), mais rien n’indique qu’il ne défendra pas la microscopique communauté juive de France quand elle sera attaquée.

Alors… Attendons et jugeons sur pièce !

Par Déborah Cohen – JSSNews