« Après des études en France, me voilà étudiante à IDC Herzliyah… Le meilleur moyen de réussir ma vie ! » »

Publié le : 18 mai 2017

Notre fille Lola a quitté la France juste après le bac. Tout son cursus scolaire, à l’école Rambam Maimonide de Boulogne-Billancourt, s’est fait dans une ambiance juive, sioniste avec un profond attachement pour Israel. Nous avions l’habitude d’aller en Israel pour les vacances, mais n’avions jamais imaginé qu’elle quitterait son cocon familial si jeune.

Dès le départ, son choix s’est tourné vers IDC RRIS et des études en anglais. Nous nous sommes alors renseignés et avons visité le campus. Grâce à nos rencontres avec les élèves francophones et l’équipe administrative, tout s’est magnifiquement enchainé. Séduits et pris en main d’emblée, nous avions l’impression d’être à la maison. Aujourd’hui encore, Lola est encadrée par l’équipe d’IDC, elle bénéficie d’un accompagnement au quotidien. Cette chaleur et cette solidarité nous rassurent en tant que parents.

Lola a choisi la licence de Business et Administration et se spécialisera en troisième année. Nous observons qu’elle a gagné très vite en maturité et autonomie. Nous n’imaginions pas qu’elle évoluerait si vite et se sentirait aussi épanouie et heureuse d’étudier dans un environnement en anglais avec des professeurs du monde entier.

L’école internationale comprend 1,800 étudiants, parlant plus de 80 langues différentes. Les cours sont d’un excellent niveau et développent l’esprit de jeune créateur et entrepreneur. L’université, grâce à une politique d’excellence, a acquis une renommée internationale. Ses diplômes sont reconnus en Israël et dans le monde entier. Les étudiants ont la possibilité de participer à un programme d’échange entre universités du monde entier (Wharton, Sciences-Po, Dauphine, Singapour etc).

La famille IDC, c’est aussi des valeurs, un réseau exceptionnel et une ambiance familiale. L’école est petite et tout le monde se connait. J’ai moi-même parfois envie de retourner sur les bancs de l’école! Quant aux étudiants, ils bénéficient d’un campus extraordinaire, verdoyant, de salles de classe modernes dotées de matériel dernière génération ainsi que d’une cafétéria 100% cacher.

IDC propose des activités extra-scolaires incroyables, tant artistiques que sportives, mais aussi des excursions dans le Nord et à Eilat, etc. Enfin, le campus vit au rythme des fêtes juives et nationales, ce qui permet aux étudiants internationaux de ressentir une véritable appartenance à la société israélienne.

Lola a fait des progrès impressionnants en anglais, langue devenue incontournable dans le milieu du travail. La langue lui est venue très vite et ses notes se sont améliorées au fur et à mesure des semestres. Il est important de souligner que pour s’intégrer en Israel et ne pas s’enfermer dans une bulle, l’apprentissage de l’hébreu est indispensable. IDC propose donc des cours d’hébreu hebdomadaires et un oulpan d’été intensif. Le but de Lola est bien sûr de poursuivre par un master après la licence et de s’intégrer dans la vie professionnelle israélienne. Son rêve de venir en Israël s’est réalisé et elle a le sentiment de se dépasser jour après jour. Nous sommes fiers et heureux. Elle est heureuse. Que cela dure BH.

Par G. P. – JSSNews