John Kerry et les anti-sionistes de JStreet sont les plus grands opposants aux sanctions contre l’Iran nucléaire

Publié le : 19 mai 2017

Alors que les législateurs américains se préparent à un débat sur un nouveau projet de loi visant à imposer d’autres sanctions à l’Iran pour son développement secret et illégal de missiles balistiques, des violations des droits de l’homme et d’autres abus divers, les hauts responsables de l’administration Obama sont mobilisés pour s’opposer aux sanctions et aider les iraniens.

Un projet de loi présenté par un groupe bipartite de sénateurs, ordonne au gouvernement américain d’imposer des sanctions à l’égard de l’Iran en ce qui concerne le programme de missiles balistiques de l’Iran et son soutien au terrorisme.

La législation obligerait davantage les ministères du Trésor, de la Défense et de l’Etat, ainsi que les agences de renseignement, à faire des rapports au Congrès sur leur stratégie visant à contrer les activités et les menaces déstabilisatrices iraniennes.

Alors que la législation ne changerait pas le statut de l’accord nucléaire de 2015 – auquel les États-Unis restent formellement engagés – les anciens responsables de l’administration Obama insistent pour que cette loi soit rejetée.

Parmi les groupes liés à l’administration Obama qui ont entrepris une campagne de relations publiques pour contrer la législation, se trouve le Fonds Plowshares, qui a distribué une lettre aux employés du Congrès. Comme l’a noté le New York Times.

J Street (une sorte de Agence Juive Française pour la Paix) – une organisation qui se décrit comme juive mais qui est anti-sioniste) se bat également en faveur de l’Iran.

Sans doute, l’organisation la plus importante impliquée dans la campagne est Diplomacy Works. Le conseil d’administration est présidé par John Kerry, ancien secrétaire d’État qui a été l’un des principaux architectes de l’accord infâme avec les iraniens.

Certains experts du Moyen-Orient sont perplexes par l’intensité des opposants de la loi, affirmant que l’administration Trump a suivi la politique iranienne d’Obama de manière plus constante qu’ils ne le voudraient.

Par Amos Lerah – JSSNews