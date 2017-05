Une énorme délégation de businessman du Québec arrive avec leur Premier Ministre, en Israël !

Publié le : 19 mai 2017

Malgré la présence du Président américain Donald Trump, Philippe Couillard, le premier ministre du Québec, sera reçu par le Premier Ministre Netanyahu à Jérusalem.

Accompagné d’une centaine de représentants d’entreprises et d’institutions du Québec, Philippe Couillard débutera vendredi, en Israël, l’une de ses plus imposantes missions économiques depuis son élection comme chef du gouvernement.

Lors de l’annonce de la bonification de l’aide financière aux sinistrés des inondations printanières, cette semaine, le premier ministre a d’ailleurs souligné qu’il s’agit, pour lui, d’une «mission importante».

Exception faite de sa mission en Chine à l’automne 2014, qui avait été parsemée d’écueils, rares sont les fois où M. Couillard a accompagné autant de gens d’affaires à l’étranger. En plus du président du conseil d’administration d’Hydro-Québec, Michael Penner, on retrouve entre autres, sur la liste des participants, des représentants des universités McGill et Concordia, de Bombardier, Ubisoft, Air Canada, Air Transat, inVentiv Health, Bio K International.

De nombreux jeunes entrepreneurs seront aussi du voyage, en quête d’inspiration et de partenariats, surtout à Tel Aviv, qui est devenue un pôle important pour les entreprises technologiques.