En 2065, Israël comptera 20 millions d’habitants (contre 8,5 millions aujourd’hui)

Publié le : 22 mai 2017

Le Bureau Central des Statistiques d’Israël a publié une prévision de la population d’Israël pour l’année 2065. La part de la population ultra-orthodoxe devrait augmenter à 32%.

A la fin de 2015, la population était de 8,5 millions d’habitants d’Israël. La population devrait atteindre 10 millions à la fin de 2024 et 15 millions en 2048.

Aucun changement significatif n’est attendu dans la composition de la population divisée entre les Juifs, les Arabes et les autres minorités. La part des Juifs dans 25 ans (2040) devrait rester similaire (79%). Dans 50 ans par contre, la population juive sera 2% plus élevée (81%).

La part de la population ultra-orthodoxe devrait augmenter de 11% de la population d’Israël en 2015 à 20% en 2040 et à 32% en 2065.

Le processus de vieillissement va aussi continuer à augmenter. En 2015, 11,1% de la population était âgée de 65 ans et plus (939 mille personnes). En 2040, la proportion des résidents de 65 ans et plus devrait augmenter de 14,3% (1,9 millions de personnes) et en 2065 de 15,3% (3 millions de personnes).

Par Antoine Chatrier – JSSNews