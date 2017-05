Israël signe une vente de système de défense antimissile, avec l’Inde, pour plus de 600 M€ !

Publié le : 22 mai 2017

Israël a annoncé dimanche avoir atteint un accord d’une valeur de 630 millions de dollars afin de fournir à la marine indienne des systèmes de défense antimissile, suite à une vente record d’armes entre les deux pays le mois dernier.

IAI a déclaré que le contrat sera exécuté avec l’indien Bharat Electronics Limited, qui sera l’entrepreneur principal du projet.

LRSAM est un système avancé de défense aérienne et antimissile développé conjointement par l’IAI et l’Organisation indienne pour la recherche et le développement de la défense.

Par Dan Birenbaum – JSSNews