Kitabis: l’expert français en pergola bois et abris de jardin !

Publié le : 22 mai 2017

Déjà eu envie d’installer quelque chose de classe, propre, solide, et pas trop onéreux, dans le but de mieux profiter de votre jardin? Ca tombe bien: Kitabis, l’expert français en pergola bois et abris de jardin est là pour vous !

Le pergola bois avec le toit en pente, est idéal pour garer sa voiture… Non seulement, c’est beaucoup moins cher que la construction d’un garage, mais en plus, grâce à sa faible pente, la couverture et les évacuation des eaux est largement facilitée.

Les bois sont en sapin ou épicéa massif, rabotées, taillées et traitées marron classe 3 après usinage. Chaque pièce est numérotée, un plan de montage est fourni. Quant aux chevilles, elles sont fournies !

Quant aux abris de jardin, leur conception est ingénieuse et simplifiée – et donc facile à monter ! La platine est réglable et le résultat dans le jardin est… Epoustouflant !

Par JSSNews