Les LR – Israël font un tabac à Ashdod, Raanana et Tel-Aviv en présence de Meyer Habib

Publié le : 22 mai 2017

Les LR d’Ashdod, ont réuni le 20 mai, plus de 120 Français établis à Ashdod, en présence du député Meyer Habib. Les 21 et 22 mai, à Raanana et Tel-Aviv, plus de 120 autres personnes sont venues écouter les propositions du candidat-député.

Le projet politique des Républicains, est de « donner une majorité pour la France sur la base de nos valeurs, de nos convictions, de nos engagements et sur la base de notre projet législatif » explique à JSSNews Raphaël Kalfon, responsable LR en Israël et à Ashdod en particulier.

« Il a été rappelé à nos compatriotes que nos propositions portent sur un enseignement accessible à tous, plus de justice fiscale, le rétablissement de l’égalité des droits entre tous les Français, la priorité mise sur la sécurité des expatriés, des services consulaires de qualité et efficaces et une représentation plus proche des citoyens » continu M. Kalfon.

Pour ce scrutin important du 4 juin 2017, les LR d’Israël sont mobilisés et en ordre de bataille, pour gagner, en s’appuyant sur l’ancrage des membres de notre famille politique.

Tous ensemble unis avec François Baroin, pour donner une majorité LR pour la France.

Par JSSNews