8è circo. des français de l’étranger: Emmanuel Macron souhaite t-il la victoire de Meyer Habib ?

Publié le : 23 mai 2017

Le Président nouvellement élu Emmanuel Macron, souhaite t-il la victoire de Meyer Habib, dans la 8ème circonscription des français de l’étranger (qui englobe, entre autre, Israël, Italie, la Grèce et la Turquie) ? La question mérite d’être posée… Et nous allons tenter de l’élucider en quelques points:

Meyer Habib et Emmanuel Macron sont de bons amis, depuis au moins 3 ans.

Meyer Habib (et Frédéric Lefèbvre, le député des français d’Amérique du nord), sont parmi les seuls députés de l’opposition de la précédente législature, a avoir voté en faveur des lois Macron – alors même que les idoles de la candidate actuelle d’En Marche (comme l’était Vincent Peillon pour la candidate Florence Drory), étaient contre (comme tous les frondeurs).

Meyer Habib a déjà convenu qu’en tant que député, il votera toutes les lois qu’il jugera bonnes pour la France – même si son parti UDI-LR, n’est pas d’accord avec lui (comme ce fût le cas par le passé).

C’est avec l’assistance de Meyer Habib que le Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahu a pu appeler et féliciter Emmanuel Macron, le soir même de sa victoire !



A présent, tentons de comprendre pourquoi nous pensons qu’Emmanuel Macron ne veut pas vraiment de la victoire de sa candidate – en plus du fait qu’il avait prédit à Meyer Habib, lors du dîner du CRIF: « tu verras, tu seras aussi avec moi » – sous-entendu: même élu LR, tu voteras les lois que nous proposerons pour rendre la France plus forte.

Dès le 8 mars 2017, soit 3 mois avant l’investiture officielle, JSSNews était en mesure de publier le nom de la candidate Florence Drory. Une investiture « pistonnée » selon nos contacts au sein de République en Marche – qui ne mâchent pas leurs mots pour dénoncer « cette tragi-comédie qui salit l’image du mouvement ».

Son investiture lui a été donnée malgré ses positions radicales (anti-religieuse, ultra-laïcarde, militante de gauche extrême en Israël, collaboratrice de Jack Lang à l’Institut du Monde Arabe – qui ne reconnaît même pas l’existence de l’Etat juif) sont connues de tous.

Elle a demandé son investiture En Marche uniquement parce qu’elle n’a pas reçue celle du Parti Socialiste.

Elle a publié plusieurs posts où elle attaquait avec virulence les seuls amis d’Israël au sein du PS, comme Manuel Valls, parce qu’il avait choisi Benjamin Djiane comme candidat PS et non un Hamoniste).

En Grèce et en Turquie, les responsables locaux d’En Marche refusent de soutenir la candidate Drory – comme ils l’avaient déjà annoncé avant l’investiture officielle, si elle était confirmée comme tel (nous avions d’ailleurs publiés quelques échanges de mails de Marcheurs grecs et trucs dans nos articles précédents).

En Italie, le référent local d’En Marche (Alexandre Pieri), refuse non-seulement de s’engager au côté de Florence Drory, mais a accepté le rôle de suppléant de la candidate DVG Daphna Poznanski (elle aussi ancienne socialiste).

Il ne faut mentir à personne…

Oui, Florence Drory, inconnue du grand public israélien (mais visiblement pas des palestiniens – puisqu’elle faisait partie d’une liste franco-palestinienne aux élections consulaires de 2014), est la candidate officielle d’En Marche. Et oui, sa seule chance dans cette élection réside dans le fait qu’elle publie sa photo à côté de celle d’Emmanuel Macron (même pas une vraie photo, un photo-montage).

Mais son inexpérience, le fait qu’elle soit au moins aussi proche d’Emmanuel Macron que Poutine ne l’était d’Obama, le fait qu’elle refuse de soutenir les français d’Israël (comme elle l’a annoncé dans son interview sur une web-radio hier), ne va pas l’aider.

Pas plus d’ailleurs, du fait qu’elle ne connaisse pas ses dossiers: dans cette même interview radiophonique, elle promettait de se battre pour la dématérialisation des certificats de vie. Ca tombe bien: un décret a été voté il y a quelques mois à l’Assemblée Nationale. Le décret Meyer Habib qui permettra la dématérialisation des certificats de vie!

Chers lecteurs, écoutez bien ce que Florence Drory dit dans cette interview. Ecoutez au moins les 2/3 dernières minutes: non seulement elle est inexpérimentée, mais en plus, elle ne sait visiblement même pas communiquer proprement. Pour une conseillère en communication qui végète dans les milieux de gauche et de gauche extrême depuis 30 ans, ce n’est pas exceptionnel !

Ecoutez les attaques de Drory contre les religieux (qui ne voudraient pas voter pour elle parce qu’elle est une femme, qui allument des bougies de Hanouka)…

Imaginez ce qu’elle fera si elle est élue: elle se battra très probablement contre les sapins de Noël en France. Imaginez l’image que nous, français juifs d’Israël, donneront aux métropolitains, si nous avions pour représentante une élue qui est visiblement prête à donner Israël aux palestiniens (écoutez bien l’incohérence de ses propos dans l’entretien avec Daniel Haïk – en substance: « il faut faire comme les autres disent, même si ce n’est pas ce que nous voulons) et qui, en sus, se battrait contre les coutumes de France au nom d’une laïcité extrême.

Bref. Si je voulais soutenir Emmanuel Macron, je voterai pour Meyer Habib. Si je souhaite une France forte, capable des meilleures réformes économiques pour relever le pays, je me dois de soutenir Meyer Habib (et non-pas quelqu’un qui défendait les thèses du néo-marxiste Piketti il y a encore 2 mois). Si je souhaite un ami d’Israël, défenseur des juifs et des chrétiens d’orient, alors il n’y a que Meyer Habib. Si je souhaite un député qui se bat pour tous les français de la circonscription, comme personne d’autre ne peut le faire, je soutien Meyer Habib. Si je veux un député qui a eu des résultats époustouflants, alors le 4 juin, je voterai Meyer Habib.

Par Antoine Chatrier – JSSNews