A Bethléem, Donald Trump donne un discours historique et ne parle pas de diviser Jérusalem!

Publié le : 23 mai 2017

Au cours de son discours de Bethléem, le Président de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas a réclamé l’aide des Etats-Unis, afin que les « prisonniers palestiniens » (enfermés en Israël pour avoir tué des israéliens) obtiennent « plus de chaînes de TV et puisse avoir le choix entre plus d’études universitaires. » Abbas a également quémandé à plusieurs reprises une solution à 2 Etats…

De son côté, le président Trump a commencé son discours en envoyant ses condoléances aux victimes de Manchester. Armé d’un langage fort, Trump a qualifié les terroristes de « losers »: « ce ne sont pas seulement des monstres, ce sont aussi des losers ! »

Pour le Président américain, « il est venu le temps de chasser de nos sociétés ces terroristes, et d’effacer à jamais leur idéologie. »

Concernant Israël, Trump a exprimé son engagement et son désir de « parvenir à un accord de paix, » qui n’avance pas, selon lui, à cause des palestiniens. “La paix est un choix que nous devons faire chaque jour, et les Etats-Unis sont ici pour faire que ce rêve devienne réalité pour les jeunes juifs, musulmans et les enfants chrétiens »…

«La paix ne peut jamais s’immiscer dans un environnement où la violence est tolérée, financée et même récompensée», a dénoncé Donald Trump, faisant une très claire allusion aux activités de l’Autorité Palestinienne – qui finance le terrorisme. Les experts estiment que l’AP paie chaque année des centaines de millions de shekels de salaire à des terroristes. Le programme de paiement fonctionne selon une échelle. Plus les terroristes ont tué de juifs, plus ils reçoivent de l’argent.

Oded Revivi, le maire d’Efrat (localité située à côté de Bethléhem, a déclaré: « Le président n’a pas mentionné deux Etats dans ses déclarations. Juste la paix. Nous espérons que cela signifie que nous en avons fini avec cette politique défaillante et que nous allons maintenant travailler ensemble pour construire une paix véritable et durable. »

Le Président Trump n’a pas non plus demandé que Jérusalem soit partagée en deux, et il n’a certainement pas exigé d’Israël de geler les constructions en Judée-Samarie en « signe de bonne intention » ou pour quelque raison que ce soit.

Par Nisso Amzar – JSSNews