Benjamin Djiane: « mon message aux français d’Israël »… »

Publié le : 23 mai 2017

Comme pour chaque élection, JSSNews laisse tribune libre à tous les candidats. Aujourd’hui, Benjamin Djiane, candidat de Manuel Valls.

Madame, Monsieur,

Israël n’est pas et ne sera jamais pour moi un pays comme les autres. C’est un miracle. Le rêve devenu réalité. Le symbole de la renaissance d’un peuple après la tragédie. Le désert qui refleurit. La réinvention d’une langue et l’émergence d’une démocratie.

Berceau des civilisations et start up nation, Israël est un lieu d’histoire qui regarde vers l’avenir.

En me présentant aujourd’hui à vos suffrages, j’ai conscience de cet héritage et de cette promesse.

Je connais cet attachement fort qui vous lie à la France comme à Israël. Ce sont comme le chantait Joséphine Baker vos « deux amours ». L’amour filial et charnel que l’on porte à un père et à une mère.

Beaucoup d’entre vous ont choisi de vivre en Israël pour vivre un idéal, l’idéal sioniste que, par toutes mes publications et prises de positions ces dernières années je n’ai eu de cesse de réhabiliter dans une France qui avait, s’agissant de son lien avec Israël, parfois perdu la mémoire.

Beaucoup d’entre vous, je le sais, sont aussi partis parce que vous considériez que la France ne vous offrait plus suffisamment de garanties pour votre sécurité et celle de vos enfants. Durant cinq ans, auprès de Manuel Valls, au Ministère de l’Intérieur puis à Matignon, j’ai souhaité contribuer à faire connaître la réalité du nouvel antisémitisme pour mieux le dénoncer et le combattre.

C’est parce que je connais vos fidélités à la France, à sa culture, à sa langue, à sa littérature, à sa gastronomie, c’est parce que je connais vos exigences à son égard, exigence de rester un Etat démocratique fidèle à son histoire et à ses valeurs républicaines au premier rang desquelles la laïcité et qui ne transige jamais face au poison de l’antisémitisme et du négationnisme que j’ai souhaité devenir, demain, votre député.

Un député qui sera vigilant face à tous les relativismes, qui martèlera que la France et Israël ont un destin commun, celui de faire triompher les valeurs démocratiques sur la haine fondamentaliste et le terrorisme.

Un député qui saura s’opposer avec force à toutes celles et ceux qui voudraient défendre en France un boycott aussi illégal qu’immoral et qui, au contraire, défendra toutes les passerelles diplomatiques, économiques et culturelles entre la France et Israël.

Un député surtout qui saura vous représenter, au plus proche de vos préoccupations et de vos soucis du quotidien, qui saura intervenir pour défendre vos emplois, vos retraites, vos équivalences de diplômes, votre pouvoir d’achat.

Bref, un député, enfin ! Avec le souci de la proximité et de l’efficacité.

Fidèlement,

Benjamin Djiane – benjamindjiane.fr – JSSNews