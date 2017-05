David Acunzo : « Une priorité, est l’accessibilité de l’éducation ! »

Publié le : 23 mai 2017

A l’occasion des élections législatives, nous laissons libre parole à tous les candidats qui le souhaitent. Aujourd’hui, David Acunzo:

Chers compatriotes,

La France nous est d’autant plus chère que nous sommes loin d’elle. Sûrement l’avez-vous déjà ressenti dans vos relations autour de vous : nous représentons tous quelque chose de notre pays. Sa place dans un monde qui change nous concerne.

Les équilibres hérités du XXe siècle disparaissent. La scène politique française entre en mutation. Notre pays a longtemps été un symbole vivant d’humanité, d’ouverture sur le monde, de justice, de liberté, d’égalité et de fraternité.

Face à la faillite des anciens partis, de nouvelles formations politiques doivent à présent réinventer un avenir à cette France, incarnée par des représentants qui, comme vous, la portent avant tout dans leur cœur.

Si vous me faites l’honneur de me choisir en tant que député, je défendrai une France indépendante, favorisant les coopérations internationales et la paix, avec un programme fondé sur la confiance en nous-mêmes et en l’avenir, la justice, la sécurité et l’honnêteté en politique.

UN DÉPUTÉ QUI VOUS REPRÉSENTE

Né d’un père italien et d’une mère française, j’ai grandi en Bretagne, dans la ville de Dinan. Après une formation d’ingénieur en France, je me suis orienté vers la recherche. J’ai travaillé aux États-Unis et étudié au Royaume-Uni, où j’ai obtenu mon doctorat. Particulièrement concerné par la gestion environnementale, que j’ai étudiée en France et en Chine, j’ai essayé de trouver un travail dans le domaine, sans succès. Je suis actuellement chercheur en neurosciences à Rovereto, en Italie.

En découvrant l’Union populaire républicaine, j’ai réalisé combien les idéaux issus de la Révolution française m’étaient chers.

Une démocratie ne peut être effective sans l’engagement de ses citoyens. Et c’est en tant que tel que je m’engage aujourd’hui afin de rétablir la démocratie en France.

MON PROJET POUR NOTRE CIRCONSCRIPTION

Une priorité est l’accessibilité de l’éducation. De nombreux enfants ne peuvent plus bénéficier d’un enseignement français pour des raisons financières. Il faut mettre un coup d’arrêt aux baisses des crédits budgétaires de l’État, qui engendrent une hausse des frais de scolarité. Il faut aussi revoir les critères d’attribution des bourses, qui ne correspondent pas aux moyens réels des familles.

Les Français de l’étranger sont une richesse pour la France, une ouverture sur le monde pour nos compatriotes en métropole. Ils participent activement à la vie sociale de leurs pays d’accueil, et favorisent la compréhension et la concorde entre les peuples. Ils sont souvent au cœur d’associations d’échanges culturels, non seulement dans les grandes cités mais également dans les villes moyennes ou les villages les plus ruraux.

Les Français de la 8e circonscription de l’étranger sont aux premières loges du désastre des politiques de l’Union européenne et de l’OTAN, et le vivent au quotidien :

chômage endémique dû à l’euro,

problèmes sanitaires posés par des politiques austéritaires révoltantes,

afflux massif de réfugiés, fuyant les guerres où la France est impliquée, et déstabilisation de régions devenues la source du terrorisme islamiste.

Je veillerai à ce que notre gouvernement réponde des conséquences de ces politiques catastrophiques.

David ACUNZO – JSSNews