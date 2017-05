Frédéric Chaouat: « je créerai les Etats-Unis de la 8ème »

Publié le : 23 mai 2017

A l’occasion des élections législatives, nous laissons libre parole à tous les candidats qui le souhaitent. Aujourd’hui, Frédéric Chaouat:

Un jour des parents se sont rendus chez un grand sage « Le Rabbi Loubavitch » pour lui indiquer que leur enfant faisait toutes les nuits d’incessants cauchemars. Bien qu’ils aient consulté de nombreux médecins, les cauchemars se poursuivaient inexorablement. Le Rabbi leur répondit alors » Les Sages disent que les rêves sont le reflet des événements de la journée. Votre enfant doit avoir des angoisses durant la journée ». Puis il posa son doux regard sur l’enfant et lui demanda « As-tu des cauchemars mon enfant ? Oui répondit ce dernier, mes parents ne travaillent pas ni l’un ni l’autre et tous les jours je les vois assis sur une chaise à s’inquiéter pour notre avenir »….

Voilà une histoire bien chargée d’émotion et qui malheureusement est toujours d’actualité aujourd’hui. C’est pourquoi, bien au-delà de toutes ces vaines promesses, ces redondantes chimères, ces éloquents discours intellectuels souvent aussi creux que leurs auteurs eux-mêmes, moi je me pencherai avant tout sur toutes ces familles désemparées de la 8ème circonscription bien loin de tous ces clichés qui affichent immanquablement des expats pour la plupart « cousus d’or. Mais en revanche je me porterai bien plus sur tous ces êtres authentiques qui vivent dans une réelle pauvreté bien malheureusement cachée ou taboue…

Nos enfants de la 8ème souffrent et ils ont tant besoin à la fois de notre secours et de notre protection. Le nivellement par le bas c’est aussi de permettre à tous de vivre en parfaite dignité…

Les Sages disent »Nous avons tous en commun nos différences ». Et c’est à ce propos justement que je créerai les Etats-Unis de la 8ème qui sont si disparates entre eux, parfois même aux antipodes à travers leurs us et coutumes et qui sont en revanche, précisément, l’apanage du tous les peuples. Je m’efforcerai de créer une inextinguible unité des Français de la 8ème au cœur même de son enrichissante diversité. Je promets également de développer à son maxima le partenariat entre la France et toute la mosaïque des Etats de la 8ème, source inévitable d’emplois pour tous nos concitoyens français. Je travaillerai également à encourager ce même partenariat à tous les niveaux dans les Etats de la 8ème …

Je créerai également à l’intérieur de la 8ème circonscription un site informatique où chacun pourra y puiser un foisonnement d’informations que tous se partageront. Je créerai une sorte de « bon coin » en revanche, ce dernier uniquement destiné aux Français de la 8ème et là encore nous développerons à son maxima les relations intra 8ème.

Je « forcerai » la reconnaissance des diplômes dans tous les Etats hors de la communauté européenne. Au besoin je ferai appel à l’OCDE auquel Israël et la Turquie adhérent. Il est inadmissible en effet que des Etats signataires de l’OCDE ne reconnaissent pas toujours les diplômes étrangers au sein de leur territoire.

Enfin que disent les Sages « Qui est sage celui qui apprend des autres ». Moi je ne suis pas là pour vous dire « moi je sais tout, moi je vais tout faire pour vous, votez pour moi »…mais bien au contraire nous travaillerons côte à côte où nous nous efforcerons ensemble de résoudre vos problèmes et difficultés.

Et c’est pour cela même que nous nous choisirons ensemble un espace commun où nous travaillerons à l’unisson, voire même où nous partagerons ensemble des responsabilités communes. Et c’est ainsi que nous construirons je l’espère la 8ème circonscription pour le meilleur bien être de tous et chacun…

La plupart des ambassades sont devenus aujourd’hui des véritables « bunkers » où il n’est guère facile comme vous le savez de rencontrer votre ambassadeur. Ce n’est guère non plus un endroit chaleureux comme ce fut le cas d’antan. Et c’est précisément pourquoi je serai le trait d’union entre vous et l’ambassadeur pour tous les cas plus urgents. Dans mon bureau vous serez toujours accueilli sans fard ni fioritures et je demeurerai toujours un député « à votre portée » sur lequel vous pourrez vous reposer immanquablement.

Sinon il faudrait que je me présente aussi. Je m’appelle Chaouat Frédéric, j’ai 54 ans et je suis professeur d’anglais. Je suis également franco Israélien et j’habite à Boulogne sur mer. J’ai de même voyagé pendant 10 ans à travers le monde ce qui m’a fait découvrir toute une mosaïque de cultures dont je me suis imprégné, et qui me permet aujourd’hui de parler plusieurs langues. J’ai également écrit un livre qui s’intitule « La Sagesse Politique du Talmud et de la Thora » aux Editions Tatamis. Dans ce livre j’ai transposé nos anciennes lois talmudiques (juridiques, sociales, économiques) à notre époque contemporaine. Je suis également auteur compositeur interprète et j’ai fait un disque que vous pouvez consulter sur « youtube » sous mon propre pseudonyme « Frederic Chaouat ».

Pour tout contact : la.sagesse.politique@hotmail.com

