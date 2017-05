Une soirée-débat exceptionnelle de l’UFE avec Meyer Habib comme invité, à Netanya le 23 mai !

Publié le : 23 mai 2017

L’Union des Français de l’Etranger, une des plus importantes associations francophone en Israël, en partenariat avec le Collège Académique de Netanya (1 rue de l’Université), organisent ce 23 mai, à 19h, une soirée débat exceptionnelle en présence du député Meyer Habib.

L’hôte des lieux, Claude Grundman-Brightman, accueillera entre autres personnalités en plus de Meyer Habib, le Dr Robert Feldmann et Pascale Mimouni (élus à l’Assemblée des Français de l’Etranger), Gérard Pomper (secrétaire général LR Israël), Max Semory (UFE-Israel) et l’historien bien connus des réseaux sociaux Israël Tavor. Olivier Rafowicz du parti Israel Beitenu, sera également présent.

Par JSSNews