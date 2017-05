Israël: des arabes incendient une école talmudique !

Publié le : 24 mai 2017

Des Arabes ont mis le feu lundi à la yeshiva de Homesh en « solidarité » avec les terroristes qui sont en grève de la faim dans les prisons israéliennes.

L’incendie a causé de lourds dégâts au bâtiment mais, heureusement, il n’y a pas eu de blessures.

Homesh est l’une des nombreuses communautés du nord de la Samarie qui ont été démolies lors du « désengagement » de 2005. La yeshiva de Homesh, cependant, a continué à fonctionner depuis plus d’une décennie et compte plus de 30 étudiants qui y participent quotidiennement.

Le président adjoint de la Knesset, le député Bezalel Smotrich (Foyer Juif), a répondu mardi soir à l’incendie de la yeshiva, en disant: « L’incendie criminel de la yeshiva de Homesh nous rappelle que nous continuerons à travailler pour le retour du peuple juif dans tous les domaines qui ont été détruits dans le cadre de l’expulsion. Chaque endroit où nous sommes partis s’est transformé en un lieu de terreur et des lieux saints ont été endommagés. »

Smotrich a appelé le Premier ministre Netanyahu à légaliser la yeshiva afin que ses étudiants puissent étudier la Torah sans crainte.

« Dix ans est une période de temps suffisante pour prendre une décision et permettre aux étudiants de yeshiva d’opérer à Homesh correctement, tout en maintenant la sécurité des étudiants et en empêchant de tels incidents à l’avenir. Le jour où nous marquons l’anniversaire de la libération du nord de la Samarie est une excellente journée pour le Premier ministre pour prendre une décision aussi importante et correcte « , a-t-il déclaré.

Par Amiel Cohen – JSSNews