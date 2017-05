Tourisme médical: les centres médicaux hongrois font le plein de clients !

Publié le : 24 mai 2017

Le tourisme médical ou tourisme de santé consiste à se faire soigner (où à se faire prodiguer des soins, parfois esthétiques) dans un pays autre que celui où l’on réside, par économie ou pour bénéficier des soins qui ne sont disponibles qu’à l’étranger.

Ainsi, que les clients soient français où israéliens, souvent, la problématique est la même: le non-remboursement des frais dentaires par exemple.

Selon des informations publiées ces derniers jours, les centres d’implants dentaires font actuellement carton plein en Hongrie, où les tarifs battent tous les records – et où les professionnels semblent être excellents !

Cette clinique dentaire en Hongrie, par exemple, existe depuis plus de 25 ans. Spécialisée dans l’implantologie, elle offre ses services à Budapest et affirme que sa clientèle, française, est non-seulement nombreuse mais aussi très satisfaite des soins prodiguées.

Quant aux démarches, elles sont très simple: il suffit d’un mail expliquant les besoins – et le dossier se construit petit à petit, du mieux possible, pour assurer au client le meilleur soin possible.

Enfin, notons que les soins ne se terminent pas au départ de la clinique dentaire: il y a un vrai suivi à court, moyen, et long termes !

Avis aux nombreux patients qui rêvent de pouvoir se faire soigner à prix réduit… D’autant plus réduit qu’avec les billets d’avions low cost, un aller-retour Paris-Budapest peut être trouvé sur le web pour moins de 100€!

Par JSSNews