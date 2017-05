Présentation de Barbara Pascarel, candidate dans la 8ème circonscription des Français de l’Etranger

Publié le : 25 mai 2017

A l’occasion des élections législatives, nous laissons libre parole à tous les candidats qui le souhaitent. Aujourd’hui, Barbara Pascarel:

Vous avez envie de rendre le monde meilleur ?

De défendre une autre vision de la société, plus égalitaire, plus solidaire, plus écologiste ?

Alors découvrez Demain en Commun & votez pour Barbara Pascarel, une candidate vraiment différente et engagée, issue de la société civile, qui s’engage auprès de vous comme candidate aux élections législatives pour la 8e circonscription des Français de l’Etranger !

Demain en Commun est à la fois un Mouvement Politique …..ET des Fabriques Citoyennes.

Nous sommes un Mouvement Politique car nous construisons un projet de société et présentons des candidat-es aux élections… mais pas seulement !

Nous sommes aussi des Fabriques Citoyennes car nous consacrons au moins 50% de nos ressources à agir concrètement pour financer, labelliser et gérer un ensemble de « communs » : coopératives locales, des jardins partagés ou potagers collectifs, énergie renouvelable, tiers lieux culturels, recycleries etc.

Membre du comité éditorial des éditions Utopia, responsable de bibliothèque universitaire, régente du collège de ‘Pataphysique et active au sein de plusieurs associations culturelles franco-grecques.

Députée, je défendrai les nombreuses alternatives citoyennes réussies qui existent en Israël, en Italie, en Grèce, en Turquie, à Chypre ou à Malte; je défendrai la mise en oeuvre de l’accord de Paris sur le climat; je défendrai un processus de désarmement nucléaire et une culture de paix.

Mettre en œuvre l’accord de Paris sur le Climat

Les énergies actuelles sont les principales causes du dérèglement climatique, des pollutions et des conflits actuels. Pour ne pas dépasser une augmentation de la température de plus de 2° C, nous devons mettre en œuvre l’accord de Paris sur le climat. Nous proposons d’aller plus loin pour parvenir à une « neutralité » carbone (zéro émission nette de CO2).

Promouvoir une culture de paix et pour le désarmement nucléaire

La France a souvent été partie prenante des conflits passés ou en cours en soutenant, voire en mettant en place, des dictateurs, en vendant des armes, en précarisant des économies, en exploitant les ressources naturelles.

Nous ne pouvons pas nous inscrire dans une Culture de Paix sans arrêter immédiatement toute vente d’armes. Contrairement à la position de la France en mars dernier à l’ONU, nous nous prononçons également pour un renoncement unilatéral à l’arme nucléaire et une interdiction des armes nucléaires.

Mettre en place une politique d’accueil des réfugiés

La France a accueilli 12 000 réfugiés syriens depuis 2012… quand des pays comme l’Italie en ont accueilli plus de 30 000 pour la seule année 2015. Nous devons respecter les Conventions internationales des réfugié-es et accueillir dignement celles et ceux qui fuient la guerre en mettant en place des corridors humanitaires.

Nous mettrons en lumière des actions courageuses en direction des migrant-es comme celles de Giuseppina Nicolini, maire de Lampedusa, lauréate du Prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix décerné par l’UNESCO.

Dé-professionnaliser la politique

Nous nous engageons à défendre une déprofessionnalisation de la vie politique car nous considérons que la politique doit être un « passage citoyen » et non une carrière.

Nous consulterons nos électeurs pour chaque vote important au parlement.

Nous nous appliquerons à nous-même un mandat unique, exclusif et non-renouvelable. Nous signerons la Charte AntiCOR afin de mettre en œuvre une totale transparence financière, et de contribuer à lutter contre la corruption.

Nos orientations s’inspirent directement de propositions portées par des ONG et des organisations issues de la société civile, notamment le Mouvement Utopia et le collectifLes Jours Heureux.

Chaque voix compte !

Le financement public des partis politiques est calculé sur le nombre de voix obtenu. Votre suffrage nous permettra donc d’agir. 50% de nos ressources financent des projets locaux et tangibles.

Exemples de projets de « communs locaux » sur lesquels nous travaillons :

Des jardins partagés : Gestion citoyenne et sensibilisation autour de la question alimentaire.

Energie renouvelable : Pose de panneaux solaires, redistribution de l’électricité, et sensibilisation autour des questions de sobriété, d’efficacité énergétique et de renouvelables.

Démocratisation du numérique : Formation citoyenne à l’utilisation concrète de « logiciels libres », mise en place d’un wifi gratuit et « libre »

Lieux culturels : Ouverture de tiers lieux culturels, recyclage et ré-emploi d’objets…

Par Barbara Pascarel – JSSNews