Présentation de Denis Bensimon, candidat dans la 8ème circonscription des français de l’étranger

Publié le : 25 mai 2017

A l’occasion des élections législatives, nous laissons libre parole à tous les candidats qui le souhaitent. Aujourd’hui, Denis Bensimon:

Faire des expatriés, des Français à part entière plutôt que des Français à part !

NOS 15 MESURES POUR LES FRANCAIS DE L’ETRANGER

1 – Généraliser le vote par internet pour toutes les élections hors de France

2 – Elaborer une loi d’orientation pour les Français de l’étranger créant un statut des Français de l’étranger.

3 – Renforcer les moyens des élus consulaires et des conseillers de l’Assemblée des Français de l’étranger et garantir leur plus grande indépendance vis-à-vis des administrations nationales.

4 – Mieux accompagner les créateurs d’entreprise à l’étranger par la mise en place d’un guichet unique-commerce extérieur.

5 – Supprimer la CSG et la CRDS pour les Français de l’étranger.

6 – Laisser le choix de la résidence principale en France ou le pays d’expatriation.

7 – Permettre aux Français de l’étranger d’optimiser les retraites cotisées à l’extérieur de nos frontières.

8 – S’assurer que tous les enfants soient scolarisés en améliorant l’articulation entre l’AEFE et les établissements scolaires de droit local, en renforçant les structures privées notamment les fondations, les classes bi-langues, et en garantissant un financement transparent du programme FLAM.

9 – Rendre plus important et plus équitable l’accès aux bourses pour la prise en charge des frais de scolarité.

10 – Garantir par l’Etat une assurance pour les entrepreneurs à qui des conditions exceptionnelles a fait perdre leur outil de travail.

11 – Réformer la caisse des Français de l’étranger pour améliorer la protection sociale des expatriés.

12 – Créer une Villa Medicis pour les défenseurs des droits de l’homme afin que Paris soit capitale de la liberté. Nouvelle Académie de France, elle accueillerait pour des courts séjours des pensionnaires des droits de l’homme soit pour un projet soit pour un asile réparateur lorsque nous obtenons leur libération. Notre pays n’est pas condamné à devenir une puissance molle, une puissance intermédiaire ou une puissance secondaire. On peut être une puissance d’influence avec 1 % de la population mondiale. Avec le troisième réseau diplomatique mondial, une démographie dynamique, une attractivité touristique constante, une puissance de dissuasion, un prestige intellectuel incontestable, la France reste un grand pays.

13 – Créer un Erasmus francophone pour que les Français cessent de considérer la francophonie comme une langue étrangère ou une « culture du monde ».

14 – Lancer une grande université francophone pilote, à l’image de l’université Paris Sorbonne-Abou Dhabi que Dakar ou…. Lagos pourrait accueillir.

15 – En matière de développement, privilégier les femmes en mettant l’accent sur l’éducation des filles, le planning familial et le développement des réseaux de femmes

Par Denis Bensimon – JSSNews