Vidéo/ Benjamin Netanyahu: « le moteur qui fait avancer les droits des français en Israël, c’est Meyer Habib »

Publié le : 25 mai 2017

En pleins préparatifs de la visite d’Etat de Donald Trump, le Premier ministre israélien a néanmoins tenu à adresser un message vidéo aux Franco-israéliens pour soutenir Meyer Habib, candidat unique de la droite et du centre (LR-UDI) aux élections législatives dans la 8eme circonscription des Français de l’étranger (Chypre, Israël, Italie, Malte, Saint-Siège, Saint-Marin, Turquie).

Dans cette vidéo de deux minutes, qui est déjà en train de faire le buzz sur Facebook, le Premier ministre commence d’emblée par : « Je veux vous parler des relations entre la France et Israël, que Meyer contribue à développer méthodiquement. »

Benyamin Netanyahu rappelle que le député français est notamment « à l’origine, au Parlement, à l’Assemblée, d’une initiative qui a ouvert la voie au transfert de l’expérience israélienne en matière de lutte anti-terroriste pour le bénéfice de la France et de sa population. »

Il ajoute que Meyer Habib « est un grand serviteur de la France et de la relation franco-israélienne. » et qu’il «agit constamment pour les intérêts des Olim de France. C’est sous son impulsion que nous avons reconnu les diplômes des pharmaciens, des dentistes. » Et d’ajouter « Et maintenant c’est grâce à sa détermination que nous allons traiter la conversion des permis de conduire, la reconnaissance d’autres diplômes et nous allons faire beaucoup encore. »

Le Premier ministre conclut : « le moteur qui fait avancer toutes ces initiatives, non seulement auprès de moi mais auprès de tous les ministres du gouvernement d’Israël, c’est Meyer Habib. Je crois en Meyer et je suis persuadé que vous aussi. »

Plus déterminé que jamais, le député sortant a déclaré ce soir à Eilat, où il est en meeting : « Il y a encore beaucoup à faire, c’est pourquoi je vous demande de me renouveler votre confiance pour que je puisse continuer mon combat ».

Par JSSNews