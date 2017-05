Nathalie Jorge-Laick: « pourquoi la classe « Républicaine » nie le meurtre antisémite de Mme Halimi ? »

Publié le : 28 mai 2017

A l’occasion des élections législatives, nous laissons libre parole à tous les candidats qui le souhaitent. Aujourd’hui, Nathalie Jorge-Laick (Front National):

Chers amis d’Eretz Israël, chers compatriotes Chalom,

Je reviens vers vous à l’occasion de ce deuxième rendez-vous électoral que constituent les élections législatives. Tous ceux et celles qui viendront sur des bannières diverses, solliciter vos suffrages sont animés par des intentions louables et républicaines mais je voudrais simplement vous demander, de mettre un instant de côté vos a priori et vos préjugés afin que le moment venu vous preniez votre décision.

Mener le combat sur le terrain de l’économie, de la science, de l’éducation, de la santé, de l’écologie, de l’Europe, et de notre rapport au monde est absolument primordial.

Nous avons tous le désir d’avoir une France forte et conquérante, mais gardons à l’esprit qu’elle ne peut l’être que si elle garde les moyens de rester elle-même.

Il n’a jamais été dans notre intention de mettre un no man’s land autour de notre pays et de nous replier, car nous avons trop besoin de l’Europe et du monde qui constituent une chance pour nous.

Mais cette chance peut devenir un handicap, si nous ne faisons pas en sorte que la France soit elle-même et non pas seulement un simple espace marchand peuplé de consommateurs. Je vous demanderai aussi d’être vigilants et de faire attention à ces faux amis, dont le seul combat contre l’antisémitisme se limite à une participation au dîner annuel du CRIF.

Car lorsque survient l’instant de la mise à l’épreuve de toutes ces bonnes intentions, il n’y a curieusement plus personne pour être à vos côtés, j’en veux pour exemple l’assassinat par défenestration de notre compatriote Mme Sarah Halimi par un islamiste assumé, il y a un mois et demi en plein Paris et dans l’indifférence médiatique totale y compris celle de la classe politique que l’on dit » Républicaine » .

Ce fait divers odieux et antisémite a été volontairement occulté par les médias est négligé par certains partis politiques.

Même notre nouveau Président de la République, alors simple candidat n’a pas eu le moindre mot ou la moindre réaction et ce dernier, a attendu la campagne électorale pour se souvenir que le Mémorial de la Déportation existe et que Oradour-sur-Glane se trouve bien sur une carte.

Cette exploitation électoraliste , des martyrs de la Shoah ou des villages de France est insupportable. Mme Sarah Halimi est-elle aussi victime de cette barbarie, mais curieusement elle n’a eu droit qu’à l’ignorance et la lâcheté.

Ceci devrait vous amener à vous interroger sur les motivations et la sincérité réelles de tous ces « défenseurs « de la République.

J’ai voulu insister longuement, sur ce fait d’actualité ignoré, en vertu de ce que je suis de mon parcours de vie, de l’attachement charnel que j’ai pour notre patrie la France ainsi que pour la Terre d’Israël qui est à jamais dans mon cœur.

Je vous le dis, vous pouvez compter sur moi pour ne jamais fermer les yeux et me taire face à ce genre d’ignominie et d’hypocrisie.

N’oublions pas que les 10 600 000 voix obtenues par Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, peuvent nous laisser envisager de constituer un bloc d’opposition un vrai, car une démocratie ne saurait fonctionner sainement sans force politique qui peuvent constituer autant de vents contraires à une politique globale piloté par le Président de la République, qui s’annonce néfaste pour notre pays.

Car ce ne sont pas les parties qui se sont ralliés à M. Macron au deuxième tour dans le cadre d’un front républicain ou d’un ralliement ministériel qui seront en capacité de s’opposer à quoique ce soit et avec crédibilité.

Mes chers amis d’ Eretz Israèl vous avez jusqu’au 4 et 18 juin pour bien poser votre réflexion.

N’hésitez pas à me contacter pour faire plus amble connaissance avec les idées que j’entends défendre la France et de l’amitié inébranlable entre notre pays et Eretz Israël.

Et n’oubliez pas que ci de la-bas la France vous manque, vous manquez encore bien davantage à la France.

Cordialement Chalom,

Amitiés patriotiques à tous !