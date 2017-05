Vidéo: Emmanuel Macron se moque, avec amusement, de Jacques Chirac à Jérusalem

Publié le : 29 mai 2017

Tout le monde se souvient de Jacques Chirac à Jérusalem. « You want me to go back to my plane ? » lançait-il alors aux policiers israéliens, qui empêchaient des habitants de la vieille ville de venir lui serrer la pince:

Goguenard, lors du G7, le Président Macron en a fait une blague:

Quel dommage qu’un Président intelligent ait finalement validé l’investiture du candidat extrémiste anti-sioniste. Ah oui… C’est passé sous silence…

Les sites complotistes disaient qu’à cause des juifs et d’Israël, le candidat, que nous pourrions qualifier d’antisémite puisque l’anti-sionisme est de l’antisémitisme (selon l’ancien Premier Ministre en exercice Manuel Valls)… Mais là, ils ne pipent mot.

Christian Gérin, producteur TV, semble donc avoir été confirmé dans son investiture:

Pour rappel, Gérin est contre les paroles de la Marseillaise, il est « pour la séparation du CRIF et de l’Etat », il pense qu’Israël est un « Etat nazi », il est pour le boycott de Numéricable car son propriétaire est un juif (qui vit en Suisse), il déplore la disparition de Saddam Hussein et de Mouammar Khadafi, il compare le chef de l’organisation terroriste Hamas à De Gaulle (et Netanyahu à Goering).

Un candidat tout ce qu’il y a de plus antisémite quoi. Un étron. Un facho. Un déchet. Une bouse. Et il représente En Marche. S’il avait été au Front National, au moins, on en parlerait…

Par Christian Leglise – JSSNews