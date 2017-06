Profession de foi de Daphna Poznanski-Benhamou

Publié le : 2 juin 2017

A l’occasion des élections législatives, nous laissons libre parole à tous les candidats qui le souhaitent. Aujourd’hui, Daphna Poznanski-Benhamou (DVG):

Présentation

Née à Oran que j’ai quitté enfant en 1962 pour Marseille. Dès 12 ans, élève boursière, je me suis portée volontaire pour m’occuper de soutien scolaire aux enfants en bas âge dans un quartier en difficulté. J’ai obtenu une maîtrise en droit administratif et un diplôme de relations internationales à Nice, puis une maîtrise en littérature en Israël où je me suis installée en 1979. Consultante juridique, je suis mariée, j’ai trois enfants.

En 1993, pour défendre les droits des Français d’Israël, j’ai créé une association, l’ADFI. En 2000, j’ai été élue Conseillère au Conseil Supérieur des Français de l’étranger, puis à l’Assemblée des Français de l’étranger pour y défendre les droits des Français résidant hors de France.

De sensibilité sociale, j’ai été investie par le PS en 2012 dans notre circonscription. Elue, j’ai vu mon élection annulée en février 2013 sur des détails techniques à propos de règlements publiés en mars 2012 alors que la campagne électorale avait débuté en juin 2011.

Déçue par le gouvernement socialiste qui ne tenait pas les promesses faites aux électeurs et choquée par le matraquage fiscal des classes moyennes et des retraités modestes, j’ai démissionné du PS il y a 4 ans.

J’ai été réélue en 2014 à l’Assemblée des Français de l’étranger comme candidate indépendante. Je me présente aux législatives dans notre circonscription, sans étiquette, comme candidate du rassemblement pour mobiliser toutes les forces positives, quelle que soit leur sensibilité politique.