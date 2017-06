Rien ne sert de voter pour Florence Drory, elle sera invalidée !

Publié le : 2 juin 2017

Coup de théâtre dans la 8ème circonscription des français de l’étranger: la candidate En Marche vient de brûler ses derniers espoirs et son élection, déjà improbable au vu du peu de soutien qu’elle dégage, devient impossible.

De fait, il est impossible que le Conseil Constitutionnel ne puisse valider une élection si celle-ci a été frauduleuse.

Et les derniers jours de campagne ont mené Florence Drory, une extrême-gauchiste anti-religieuse et totalement inexpérimenté, à la faute.

Se tenait à Milan, il y a quelques jours, la présentation du livre du Président de la République Emmanuel Macron « Révolution », organisée par « En Marche Turin/Milan » et la candidate Florence Drory.

La candidate communique sur sa page officielle « Florence Drory – la République En Marche 8ème Circonscription. » Jusqu’ici tout va bien…

L’affaire nous intéresse lorsque Business France, établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministère de l’Economie, du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, ainsi que du ministère de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire s’en mêle…

En pleine campagne électorale, à 6 jours du premier tour, Business France relaye cet évènement à ses réseaux milanais, en mentionnant la candidate et le comité de soutien d’En marche Milan :

Les services de l’Etat ne sont pas censés se mettre à la disposition des candidats se présentant pour le parti dont est issu le Président. D’ailleurs, c’est une disposition tout à fait illégale. Et dans le cas où, par « miracle » la candidate se ferait élire (ce qui, au vu de ce qu’il se passe à En Marche Italie, Grèce et Turquie relève du domaine de l’impossible) – elle serait immédiatement invalidée. Le principe constitutionnel de neutralité est malmené et violé.

Le 4 juin, une semaine en avance sur al métropole, entre 8h et 18h en Israël et entre 8h et 19h en Italie, il faudra bien faire en sorte de ne pas se mobiliser pour une élection qui devra être réorganisée dans 12 mois !

Par Antoine Chatrier – JSSNews