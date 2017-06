Maroc: Mohamed VI est-il un idiot ?

Publié le : 4 juin 2017

Ca me fait mal d’écrire ces lignes. Mal, car depuis des années je développe l’espoir de voir le Maroc devenir la première Nation du Maghreb a signer des accords officiels de paix avec l’Etat juif. Et pour dire vrai, je pense que le seul moyen de forcer les palestiniens à faire la paix avec les juifs, c’est de faire en sorte que les autres pays arabes et musulmans signent d’abord la paix avec Israël (et non l’inverse, comme préconisé par ces pays-là).

Alors qu’il avait émis le vœu de voir le Maroc intégrer la CEDEAO, le roi Mohamed VI a refusé de se rendre au sommet de cette organisation qui a lieu à Monrovia, la capitale libérienne. De source officielle, cette décision est liée à la présence du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à ce 51 ème sommet de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Le roi “souhaite que sa première présence à un sommet de la Cédéao n’intervienne pas dans un contexte de tension et de controverse, et tient à éviter tout amalgame ou confusion”, explique un communiqué, laissant entendre que le roi ne se rendrait pas au sommet. L’information a d’ailleurs été confirmée par une source au ministère des Affaires étrangères marocain.

Quel idiotie !

C’était le moment idéal… Celui-là même où les Nations éclairées s’unissent pour lutter contre l’extrémisme. L’époque de meilleurs lendemains.

L’Israël a entrepris comme le Maroc, d’intenses mouvements diplomatiques et économiques en vue d’accroître et renforcer sa présence sur le continent Africain. L’on se souvient, en août 2016, le Premier ministre israélien s’était rendu dans quatre pays africains dont le Togo, pays membre de la Cédéao.

D’ailleurs, le pays du président Faure Gnassingbé s’est proposé d’accueillir un sommet Afrique-Israël, le premier du genre. la rencontre qui devrait se tenir en Octobre prochain, verra la participation d’une trentaine de dirigeants africains.

Par JSSNews