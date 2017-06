Pour le palestinien Jibril Rajoub, le Kotel doit rester sous souveraineté juive !

Publié le : 4 juin 2017

Voici le premier effet Trump !

Un cadre au sein de la direction du parti du président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré samedi que le mur des Lamentations, le lieu le plus sacré du judaïsme situé à Jérusalem, devait rester sous «souveraineté juive».

Interviewé sur la deuxième chaîne de télévision israélienne, Jibril Rajoub, un haut cadre du Fatah, a assuré comprendre que «le mur (…) est un lieu sacré pour les juifs et qu’en fin de compte il doit être sous souveraineté juive, il n’y a aucun doute là-dessus».

Président de la Fédération palestinienne de football, très actif défenseur de la cause palestinienne à l’international, Jibril Rajoub n’a pas de fonction officielle au sein de l’Autorité palestinienne.

Est-ce là de la propagande pour se faire passer pour un modéré ? Est-ce sincère ? Personne ne le sait pour l’instant. Mais ses mots sont « historiques » car ils font de lui une cible pour les extrémistes du Fatah, du Hamas et du Jihad Islamique.

Le Kotel se trouve dans l’Est de Jérusalem, la capitale d’Israël que les palestiniens convoitent depuis 40 ans seulement.

S’exprimant en hébreu, M. Rajoub a précisé qu’en revanche, l’esplanade des Mosquées, ou mont du Temple pour les juifs, où se trouvent le «Dôme du rocher» et la mosquée Al-Aqsa, était «à nous».

Le statut des lieux saints situés dans la Vieille ville fait partie des questions les plus sensibles et les plus épineuses du conflit israélo-palestinien.

Lors de sa récente visite en Israël et dans les Territoires palestiniens, Donald Trump est devenu le premier président américain en exercice à se recueillir devant le mur des Lamentations.

Avant ce déplacement, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu avait affirmé que «le Mont du Temple et le mur occidental resteront toujours sous souveraineté israélienne».

Par Amiel Cohen – JSSNews