SOS-nounou, le service parfait et sécurisé pour une nounou de dernière minute !

Publié le : 4 juin 2017

J’ai mis ce soir au défi tous mes amis, des jeunes parents dont les enfants ont entre 3 mois et 9 ans, de trouver, dans l’heure, une nounou. S’il trouvait quelqu’un, je m’occupait de leur organiser la soirée idéale dont tous les couples ont besoin, au moins une fois par semaine, pour se retrouver et profiter l’un de l’autre.

Etant trentenaire moi-même, autant dire que j’ai proposé ce pari à beaucoup de mes amis (la plupart ont des enfants). Même sur les réseaux sociaux, mon offre a été partagée.

Alors oui, il y a bien eu quelques réponses positives, mais en pourcentage, ce serait peut-être 5% des gens qui savent trouver une nounou qualifiée, quelques heures à l’avance, pour leurs enfants.

J’ai donc proposé à mes amis de découvrir https://sos-nounou.com, un site internet totalement gratuit et indépendant, sans aucune publicité ou fonctionnalité payante. Un site où chaque profil est systématiquement vérifié pour garantir une garde en toute confiance. Et aussi, un site qui, grâce au service SOS, vous permet de trouver une babysitter ou une nounou, même à la dernière minute !

Mieux encore, les créateurs de ce site ont eu l’intelligence d’organiser un système de garde partagée, ce qui est une excellente solution permettant à deux familles de faire garder leurs enfants ensemble, par une seule et même nounou (permettant ainsi des économies conséquentes aux deux familles). Et pour les enfants, la garde partagée est une excellente façon d’être mis en contact avec d’autres enfants afin de les sociabiliser dès le plus jeune âge.

A présent que tout le monde est au courant de l’existence de cette pépite de web, je peux vous promettre une dernière chose: vous ne me reprendrez pas à faire ce même pari !

Par JSSNews