8ème circonscription des français de l’étranger: Meyer Habib 36,54% F. Drory 35,55%

Publié le : 5 juin 2017

La 8ème circonscription des français de l’étranger, c’est un peu comme Astérix: la seule circonscription qui résiste aux romains. Dans notre cas, Meyer Habib est le seul député LR a être en tête à l’issue du premier tour des législatives des français de l’étranger. Une bonne chose quand on connait les positions radicales anti-religieuses et pro-palestiniennes de la candidate Drory (qui, rappelons le, travaille à l’Institut du Monde Arabe, organisation qui ne reconnaît pas l’existence même d’Israël).