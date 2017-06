Le maire de Jérusalem envoie ses condoléances au maire de Londres !

Publié le : 5 juin 2017

Cher maire Khan,

Au nom de tous les habitants de Jérusalem, je vous envoie nos plus sincères condoléances. Nous sommes à vos côtés dans ces temps difficiles.

Le terrorisme est du terrorisme – partout dans le monde – et le monde libre doit s’allier pour combattre le mal. Une attaque à Londres et une attaque contre les valeurs de liberté et de démocratie à travers le monde.

Nos pensées et nos prières accompagnent les victimes et leurs familles en ce moment. Jérusalem se tient avec Londres, aujourd’hui et pour toujours.

Nir Barkat