Résultat définitif: 8è. circo des Français de l’étranger: Habib devancé par une candidate anti-religieuse

Publié le : 5 juin 2017

Après la confusion, le Ministère des Affaires Etrangères a enfin publié les résultats complets et définitifs de la 8ème circonscription des Français de l’étranger. Et en ajoutant aux résultats que nous publiions plus tôt aujourd’hui, les 300 votes par correspondance (dont 0 en Israël), la candidate Florence Drory, soutenue par Charles Enderlin et l’extrême gauche post-sioniste israélienne, est en tête de quelques dizaines de voix.

Meyer Habib: 4,013 voix soit 35,51%

Florence Drory: 4,150 voix soit 36,73%

La candidate de la France Insoumise, ainsi que Daphna Poznanski sont les deux seuls autres candidats à voir leur campagne remboursée. La candidate Nil Delahayes (EELV), manque le palier de remboursement de 0,02% des suffrages (soit 1 ou 2 voix).

Pour le second tour, on s’attends à un sursaut Républicain en Israël pour faire battre la candidate anti-religieuse Florence Drory. Il est a parier que très peu d’électeurs de Daphna Poznanski sont prêts à donner leur voix à quelqu’un qui a salit leur championne tout au long de la campagne. Pour l’heure, l’élue locale (AFE Conseil-Consulaire) n’a toujours pas donné de consigne de vote.

Pour le candidate Vallsiste Benjamin Djiane, il n’est pas non plus question de soutenir la candidate En Marche. Dans un communiqué publié sur Facebook, il dénonce vigoureusement Florence Drory et appelle, entre les lignes, à soutenir Meyer Habib. Un message courageux pour un candidat socialiste qui, visiblement, préfère avoir un candidat sincère et actif – qui saura se ranger derrière Emmanuel Macron au besoin – que d’avoir comme élu une personne issue du « recyclage » plutôt que du « renouvellement ».

A la fin de son communiqué, Benjamin Djiane se fait on ne peut plus clair:

« J’exhorte, à mon modeste niveau, le camp des progressistes à se reconstruire, non pas sur la vacuité d’une étiquette, mais sur la force des idées et sur le souffle véritable d’un mouvement populaire qui a la volonté d’assumer les responsabilités. »

Autrement dit: Votez Meyer Habib !

Enfin, quant à Hélène Panoussis (FI) et Nil Delahayes (EELV), il est également très peu probables qu’elles soutiennent la candidate En Marche au vu de la campagne agressive menée par Drory à leur encontre.

Par Antoine Chatrier – JSSNews