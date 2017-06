Au moins 370 voix pour Meyer Habib lui ont été volées !

Publié le : 7 juin 2017

En Israël, 74% des électeurs ont voté pour Meyer Habib.

Donc, si 500 votes disparaissent, 370 voix pour Meyer Habib disparaissent aussi (ainsi qu’une soixantaine de voix pour Daphna Poznanski et une cinquantaine pour la candidate post-sioniste soutenue par Charles Enderlin (Florence Pavaux-Drory).

Or donc, 500 voix ont disparues en Israël. Avec ces suffrages comptabilisés, Meyer Habib serait actuellement devant la candidate extrémiste avec près de 2% de plus !

Plus précisément: 200 voix à Jérusalem et 300 voix à Tel-Aviv. Et encore plus précisément, il s’agit-là des inscrits pour le « vote par correspondance ».

Un peu plus de 500 personnes se sont inscrits pour voter de la sorte. Mais il n’y a eu AUCUN vote de reçu au consulat. La raison: le matériel électoral n’est jamais parvenu aux électeurs.

En d’autres termes:

Florence Pavaux-Drory est invalidée d’avance car elle a bénéficié du soutien de Business France, ce qui est totalement illégal.

Les Français d’Israël, pourtant 2 fois plus nombreux sur les listes électorales, ont eu 1 heure de moins pour voter que les français d’Italie… Alors que les français d’Israël travaillent le dimanche et que ceux d’Italie chôment. Et alors que les français d’Israël votent massivement pour LR/UDI alors que ceux d’Italie sont plus de centre-gauche.

Voilà comment la République essaye de voler la réélection de Meyer Habib. Voilà comment on essaye de nous priver du meilleur député possible pour représenter les français de la circonscription, au profit d’une socialiste pro-palestinienne et violemment anti-religieuse. De fait: une candidate qui a une adresse email à l’Institut du Monde Arabe, une organisation qui ne reconnaît même pas à Israël le droit à l’existence !

Par Amaury Vuibert – JSSNews