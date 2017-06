Le double-standard inacceptable d’un fervent défenseur de Florence Pavaux-Drory

Publié le : 7 juin 2017

Florence Pavaux-Drory, candidate En Marche dans la 8ème circonscription des français de l’étranger, à les supporters qu’elle mérite. Ses amis franco-palestiniens en sont, comme les extrémistes de Meretz, Charles Enderlin (l’auteur de la plus grande Fake News de ces 20 dernières années), mais aussi Jacques Benillouche.

Ce dernier, blogueur pour le très à gauche Times of Israël en Français, prend la plume pour venir, discrètement ou non, à la rescousse de sa championne. Et dans son dernier article, il fait état d’un double-standard inacceptable:

« Une nouvelle campagne s’ouvre et les candidats en lice ne doivent pas se tromper de combat. Il s’agit d’une élection française et les soutiens étrangers peuvent être non productifs. En appelant à la rescousse le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui s’est départi de sa neutralité pour soutenir son ami Meyer Habib, la démarche pourrait être interprétée comme une ingérence inadmissible dans les affaires intérieures françaises. »

Soit. M. Benillouche a le droit de penser que d’avoir le soutien du Premier Ministre israélien est de l’ingérence (bien que cette complicité entre M. Habib et M. Netanyahu offre de la productivité et des résultats concrets sur le terrain)… Mais alors, quid des soutiens de Florence Pavaux-Drory ? Elle a reçu le soutien de Dany Sheik, ancien ambassadeur d’Israël (dont la compagne s’occupe des campagnes électorales de la député arabe anti-sioniste Zoabi). Mais elle a aussi le soutien d’Arié Avidor, également ancien diplomate d’Israël – dont les opinions sont très (trop?) à gauche. N’est-ce pas là de l’ingérence ; quand des anciens diplomates étrangers souhaitent la victoire d’un candidat français par rapport à un autre ?

Si, à titre personnel, je dénonce ces 2 soutiens de Mme Pavaux-Drory, c’est uniquement car ils ont des opinions qui sont en contradiction totale avec les miennes. Ce sont, à mes yeux, des extrémistes « prêts à vendre » Israël dans le but, croient-ils, de satisfaire l’image et la diplomatie d’Israël – ignorant le fait que chaque geste ou concession d’Israël n’apporte que malheur et terreur. Mais si Mahmoud Ahmadinejad venait à soutenir Mme Pavaux-Drory -ce qui ne me surprendrait pas-, je ne dénoncerai pas l’ingérence iranienne en France – simplement les valeurs que la candidate porte et partage avec ses supporters.

Par Dan Birenbaum – JSSNews