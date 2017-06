Merci à BDS d’avoir fait taire la chanteuse anti-sioniste Noa, en raison de sa judaïté !

Publié le : 7 juin 2017

Merci BDS… Enfin une action intéressante de votre part.

En boycottant Noa (Achinoam Nini), vous prouvez non seulement que vous détestez les juifs… mais en plus, vous boycottez les juifs anti-sionistes qui militent activement pour la disparition de l’Etat d’Israël en faveur d’un grand remplacement par les palestiniens.

Et le plus drôle, c’est que Noa, la chanteuse elle-même, ne comprends pas ce qui lui arrive.

Au lieu d’ouvrir les yeux et de remettre en question son propre boycott contre les juifs qui vivent dans l’Est de Jérusalem, Noa pleure…

« Je boycotte moi-même les Juifs qui habitent en Judée-Samarie! Je collabore beaucoup avec les Palestiniens et cela me donne beaucoup d’inspiration. Mais voilà que le BDS me boycotte! Ce n’est pas simple pour moi (…) En ce faisant, le BDS aide la droite israélienne. Pourquoi veulent-ils ainsi me faire taire? Nous combattons du même côté!!… Mahmoud Abbas est vraiment un homme de paix et un partenaire. Je ne pourrai hélas pas en dire de même du Premier ministre israélien actuel… »!

Oh… la boycotteuse boycottée… Et ca fait plaisir à la droite israélienne… Rhooo… C’est pas bien. Noa va le dire à sa maitresse !

Idiote.

Par François Pinto – JSSNews